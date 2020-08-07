Metin Mengüç yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor

Gaziosmanpaşaspor mahallesinde bulunan Gaziosmanpaşaspor'a ait çay bahçesi ev sahipliğinde gerçekleşen merkez kulüp ziyaretleri 2 gün boyunca yoğun katılımla gerçekleşti.

Yapılan görüşmelerde Gaziosmanpaşaspor, Gökköy, Osmaniyespor, 1905 Spor, Arıspor, Kartalspor, Kurtuluşspor, Karesi Belediyespor, Kuzeyordu, Vicdaniyespor, Ceylanspor, Ayşebacı Fatihspor, Tatlıpınarspor, Yenikavak, Şabanlarspor, Nergizspor, Harb-iş, Esnafspor, Yenicespor ve Yeni Sanayispor takımlarının delegeleri ve yöneticileri yer aldı. Kongre öncesi ziyaretlerini sürdüren Metin Mengüç ve yönetimi ziyarette kulüplerin sorunları ve isteklerini dinlerken ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.