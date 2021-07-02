Metrelerce yükselen alevleri bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda ikinci el eşyaların bulunduğu depoda çıkan yangın korkuttu. Yangında bir LPG'li araç kısmen zarar gördü. Mahalleli yangına bahçe hortumları ile ilk müdahaleyi yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi 212.Sokak'ta bulunan M.B.'ye ait zeytinlik alanda koltuk, masa, sandalye gibi ikince el eşyalar iddiaya göre kundaklandı. Çıkan yangın kısa sürede zeytinlik alana sıçradı. Yangına ilk olarak mahalleliler evlerinden uzattıkları hortumlarla müdahale etti. Yangın bölgesinde bulunan iki araç, vatandaşlar tarafından itilerek kurtarıldı. Yangında bir otomobil kısmen zarar gördü. Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık 5 arazöz yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında zeytinlik alanda bazı ağaçlarda zarar meydana geldi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kundaklama şüphesi nedeniyle konuyu yapılan tahkikat sonrasında nöbetçi savcılığa bildirdi. Yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.