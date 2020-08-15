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Metruk bina yangını korkuttu

Balıkesir’de çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu.

Balıkesir'de çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. İtfaiyenin 5 araçla müdahale ettiği yangının metruk evde çıktığının anlaşılmasıyla mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metruk bina kullanılamaz hale geldi.


Hacı İsmail Mahallesi eski Edremit Yolu üzerinde bulunan Şamlı Sokak'ta kullanılmayan binada çıkan yangın mahallede heyecana neden oldu. Şamlı Sokak'ta yangın ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri beş araçla yangına müdahale etti. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, metruk binadaki yangın yanındaki boş arazideki otları tutuşturdu. İtfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, mahalle sakinleri de tedirgin anlar yaşadı. Yangına tedbir olarak gönderilen ambulans da mahalle sakinleri arasında heyecana sebep olurken, yangının metruk evde çıkması muhtemel bir faciayı önledi.

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