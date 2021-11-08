İhlas Haber Ajansı

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Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir’de metruk bir binada çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'de metruk bir binada çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.


Balıkesir'in Karesi ilçesi Hacı İsmail mahallesi Altan sokak üzerinde bulunan Kemenoğlu apartmanında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını vatandaşların ihbar etmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha da büyümeden söndürdü. Meydana gelen olayda ölen yada yaralanan olmadı.

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