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Metruk ev kül oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki bir metruk evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir metruk evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Ocaklar Mahallesi Demirci Ahmet Sokak'ta bulunan metruk evde yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği'ne haber vermesiyle, yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek alevlere müdahale etti. Kısa sürede yangın büyümeden ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.


İtfaiye görevlileri yangının çıkış nedeni hakkında yaptıkları ilk değerlendirmede, yangının kibritten çıktığını öne sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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