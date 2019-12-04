Metruk evde çıkan yangın korkuttu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçe merkezindeki Hayrettinpaşa Mahallesinde bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yarı harabe halde olan evin kullanılmadığı ancak bir süredir bazı evsizler tarafından mesken tutulduğu öğrenildi. Metruk binada incelemede bulunan ekipler, eski bir yorganın sigara izmariti nedeniyle tutuşması nedeniyle çıktığı belirtildi.