Mevlid-i Nebi özel programı yapıldı

Balıkesir'de Mevlid-i Nebi Özel Programı'nda, Son Peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.) dualarla ve selat-ü selamlarla anıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Mevlid-i Nebi programı Kurtdereli Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İl Müftüsü Ramazan Topcan ve protokolün katıldığı Mevlid-i Nebi Programında açılış konuşması gerçekleştiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Bugün burada anmaktan şeref duyduğumuz, kendisini anmakla müşerref olduğumuz iki cihan serveri Resul-ü Zişan Efendimiz'i anmak için toplandık. Mevla'm şefaatine nail etsin. Dünyanın karanlığa boğulduğu, mazlumların inim inim inlediği zamanda yeryüzünü şereflendirerek insanoğluna farklı bir dünya açmış; Hz. Allah tarafından ‘Habibim, Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım' denilen Efendimiz ile insanlık gerçek manasına kavuşmuştur. Hz. Ömer Efendimiz, diyor ki mübarek; “İslam'dan önce iki şeyi hatırlarım; birisini hatırlar gülerim, birisini hatırlar ağlarım.. Birisini hatırlar gülerim; Hamurdan putlar yapıyorduk, o putlara tapıyorduk. Acıkınca o putları yiyorduk. Birisini de hatırlayınca ağlarım; Küçük bir kız yavrum vardı, çölde onu kuma gömmek için çukur açıyordum. O da alnımdaki terleri siliyordu. Onu canlı canlı gömdüm, hatırlayınca ağlarım.' Çocuğunu canlı canlı gömen Ömer'den, ‘Kenarı Dicle'de kuzuyu kurt kapsa hesabını Ömer'den sorarlar' diyen bir Ömer'e. Dünyanın ne kadar çilesi varsa hepsini yaşamış; dünyaya gelmeden babasını kaybetmiş, 6 yaşında annesini kaybetmiş, Hz. Hatice anamız gibi sevgili eşini kaybetmiş, kendisi hayattayken Hz. Fatıma anamız haricinde bütün çocuklarını kaybetmiş, dileseydi Uhud Dağını altın yapabilecekken Hz. Allah kendisi için Mevla'dan hiçbir şey istememiş, ‘Ümmetim Ümmetim' diye ağlamış bir Peygamberin ümmeti olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. 1400 yıl sonra bile özlemle, hasretle, umutla anıyoruz. Bugün Ümmeti Muhammet kan deryasına dönmüş inim inim inlerken Resulullah Efendimizin şefaatini, korumasını diliyoruz” dedi.

Program, Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Şampiyonu Hafız Ali Tel'in Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlarken Tasavvuf Sanatçısı Sedat Uçan'ın ilahileri ile devam etti. Program, Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘in ahlakını ve ashabını anlattığı sohbeti ve duasıyla son buldu. Program sonunda Balıkesir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce fidan dağıtımı yapıldı.