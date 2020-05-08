Mevsimlik tarım işçilerine korona tedbirleri

Balıkesir genelinde tarımsal üretim tüm yönleriyle devam ederken bu kapsamda Tarım İl Müdürlüğünce yapılan uygulamalarda çiftçilerin üretimi sorunsuz ve kesintisiz gerçekleştirmesi için tedbirler alınıyor. Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyonu kararları gereği Kovid-19 tedbirleri kapsamında mevsimlik tarım işçileri denetleniyor. İşçilerin nakil ve barınma şartları denetlenirken, hijyen ve koruyucu malzemelere erişimleri kontrol edilerek kırsal mahallelerde üretim yapan çiftçilerin sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanıyor.