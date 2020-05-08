İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mevsimlik tarım işçilerine korona tedbirleri

Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü tarafından mevsimlik tarım işçileri ile ilgili korona virüs tedbirleri denetleniyor.


Balıkesir genelinde tarımsal üretim tüm yönleriyle devam ederken bu kapsamda Tarım İl Müdürlüğünce yapılan uygulamalarda çiftçilerin üretimi sorunsuz ve kesintisiz gerçekleştirmesi için tedbirler alınıyor. Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyonu kararları gereği Kovid-19 tedbirleri kapsamında mevsimlik tarım işçileri denetleniyor. İşçilerin nakil ve barınma şartları denetlenirken, hijyen ve koruyucu malzemelere erişimleri kontrol edilerek kırsal mahallelerde üretim yapan çiftçilerin sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.