Meyve bahçelerine komando koruması

Balıkesir'in önemli tarım ilçelerinden birisi olan Havran'da tarım arazilerinin ve ürünlerin güvenliğinin artırılması için bir takım önlemler alındı. Jandarma komando timleri ve Havran Çiftçi Malları Koruma ekipleri bölgede 24 saat esaslı çalışma yapacak.

Zeytin, mandalina, kiraz, incir, çilek ve bir çok ürünün yetiştirildiği Havran İlçesi'nde tarım alanlarının ve ürünlerin güvenliğinin sağlanması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ve Havran Çiftçi Malları Koruma ekipleri bölgede 24 saat esasına göre görev yapacak ve asayişi sağlamaya devam edecek.

Konu hakkında Havran Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı komanda timi, İlçe Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde Havran Ovasında asayiş ve güvenliği sağlama amacıyla 24 saat esaslı çalışma ile denetimlerini artırdı. Çiftçilerimiz adına İl ve İlçe Jandarma Komutanlığına sonsuz teşekkür ederiz” denildi.