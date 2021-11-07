Mezuniyet günü buluşmasına geldi, kalbine yenik düştü.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde düzenlenecek okul mezuniyet günü için İlçeye gelen 71 yaşındaki Enis Doröz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Şehit Mehmet Günenç Lisesi (ŞMG), mezunu Enis Doröz arkafaşları ile buluşmak için geldiği Bandırma' da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sahilde bulunan balıkhanenin önünde aniden rahatsızlanan Doröz, yere düştü. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Enis Doröz' e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye götürülen Doröz, yapılan tüm müdehalelere karşın kurtarılamadı. Enis Doröz' ün Mudanya ' da ikamet ettiği ve okul mezuniyeti için arkadaşlarıyla biraraya gelmek için Bandırma'ya geldiği öğrenildi.