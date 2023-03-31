İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MHP Balıkesir'de İl Başkanı Cevdet Gürcan oldu

MHP Balıkesir İl Başkanlığı’na Cevdet Gürcan getirildi.

MHP Balıkesir İl Başkanlığı'na Cevdet Gürcan getirildi.


28. Dönem Milletvekili aday adayı olarak seçimlere girecek olan Ekrem Gökay Yüksel'in istifasının ardından yerine MHP İl Başkanlığı'na Cevdet Gürcan getirildi. Gökay Yüksel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın müsaadeleri ile Aday Adayı olduğumdan dolayı 2019 Eylül ayından bugüne kadar Yaklaşık 3,5 yıldır devam ettiğim İl Başkanlığı görevimi: Seçimli İl Yönetim Kurulu Toplantımız sonucunda Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Cevdet Gürcan'a devrediyorum" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.