MHP Edremit'in olağan kongresi cumartesi günü yapılıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen; 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'da Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde 13. Olağan Kongresi'nin yapılacağını söyleyerek, ”Amacımız her zaman olduğu gibi bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin çizgisinden biran olsun ayrılmadan, ülkemiz, ülkümüz ve Edremit için elimizden gelen her şeyi yapmaktır. MHP'ye gönül veren, herkesi kongreye davet ediyorum ” dedi.

MHP'nin şanlı bir geçmişten, kutlu bir geleceğe çağlayanlar gibi akan davanın neferleri olduğunu söyleyen MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen; “Bugüne kadar hiçbir entrika, tuzak, ayak oyunu ve ihanet şükürler olsun ki bizleri yolumuzdan ve hedefimizden çevirememiştir. Bizler için siyaset hiçbir zaman kişisel çıkarların yarıştığı bir alan olmamıştır. Mensubu olduğumuz yüce dava; milli namusu, milli varlığı, milli hakları, bedeli ne olursa olsun sonuna kadar devam edecektir. Andolsun ki, sonsuza kadar, bu duruşumuzdan ayrılmayacağız” dedi.

MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen; kutlu davada hangi görev ve sıfat olursa olsun fazilet, inanç, kararlılık ve samimiyetle hizmet edeceklerinin altını çizerek şöyle söyledi.

Görmen, "İlelebet yaşayacak olan bu kutlu davamıza, hangi görev ve sıfat ile olursa olsun fazilet, inanç, kararlılık ve samimiyetle hizmet edeceğiz. Amacımız her zaman olduğu gibi liderimizin çizgisinden biran olsun ayrılmadan, ülkemiz, ülkümüz ve Edremit için elimizden gelen her şeyi yapmaktır. Bizler büyük bir davanın mensubu olduğumuz gerçeğini asla unutmadık. Bu dava ki, bin yıla yakın bir süredir bu coğrafyaya nefes olmuş, su olmuş, can olmuştur. Ebedi istiklal ve daha güçlü bir istikbal hep bu davanın gölgesinde var olacaktır. Davamız bugün değildir, davamız Kızılelma'dır. Bizim davamız varlığını Türk varlığına armağan eden fedakârlıktır. Ne mutlu Türk'üm diyen varoluştur. Bu davaya omuz veren, gönül veren tüm dostlardan Allah razı olsun. 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'da Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde 13. Olağan Kongremiz yapılacaktır. MHP'ye gönül veren herkesi kongreye davet ediyorum” dedi.