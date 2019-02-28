MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç'a destek vermek amacıyla Edremit'e geldi.

Ayhan, “Mahalli idareler bana göre tüm dünyada siyasetin başlangıcıdır. Yeşerdiği yerdir. Ülke siyasetine doğru gidilen bir yerdir. Dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız da mahalli idarecilik yapmıştır” dedi.

Cumhur İttifakı Edremit seçim Bürosu'nu ziyaret eden Ayhan, “Mahalli idareler bana göre tüm dünyada siyasetin başlangıcıdır. Yeşerdiği yerdir. Ülke siyasetine doğru gidilen bir yerdir. Dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız da mahalli idarecilik yapmıştır. Önümüzdeki dönemlerde mahalli idarelerde siyasetin daha fazla olacağını göreceğiz. Bu nedenle şimdiden yerel idarelerde siyasetçilerin eğitilmeleri, uygulamayı öğrenmeleri gerekmektedir. Siyaset, mahalli idarelerde kıt kaynaklarla maksimum ihtiyaçların optimizasyonudur. Gördüğüm kadarıyla Edremit Cumhur İttifakının belediye meclis üyesi adayları kökten bu işi biliyorlar. Gençler de var aranızda. Gençlerin önünü açmamız lazım. Sizde de bunun örneğini görmekten mutluluk duydum. Sizlerden Allah razı olsun. Balıkesir'e ilk kez seçim çalışması için geldim ve çok memnun kaldım” diye konuştu.

Ayhan'ın ziyaretinde MHP Balıkesir İl Başkanı Orhan Dereli, AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Yaşar Karabulut, MHP Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Ahmet Kabaklı, Edremit Ülkü Ocakları Başkanı Saim Gürkan Çetin, Cumhur İttifakı Edremit Belediye Meclis Üyesi Adayları, AK Parti ve MHP'li üyeler tarafından, Cumhur İttifakı Edremit Merkez Seçim Bürosu'nda karşılanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Balıkesir'e ilk kez seçim çalışmaları için geldiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Kılıç ise, “Türk halkının yüzde 70'i sağduyulu insanlardır. Devlet düşmanları, teröristler, bölücüler, etnik köken ayrımcıları, emperyalistlerin oyununa gelen insanlar devletin başına gelemeyecekler. Bu çok tartışılan konu oldu ama aklın yolu birdir. Genel başkanlarımız karar verdiler. Bu ittifakta hayır var. İnşallah Edremit'i alıp, şehrimizi hak ettiği seviyeye taşıyacağız” dedi.

Edremit'in her mahallesinde gitmedik kapı, sıkmadık el bırakmamak için ziyaret programlarını aksatmadan yoluna devam ettiğini belirten Tuncay Kılıç, “Ben Edremit'i çok seviyorum. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun, Edremit'te yaşamayı tercih eden her insanı seviyorum. Şehrimiz, nüfusu, tarihi, turizmi, kültürü, doğal kaynakları ve daha bir çok özelliği ile bir çok ilden ve büyükşehirden daha ileri düzeyde potansiyele sahip. Bu güzelliklerimizi değerlendirip, ilçemizi hak ettiği seviyelere ulaştırmak bizlerin en önde gelen görevidir. Bu düşünceden hareket ile çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Emin Haluk Ayhan beyefendiye ve diğer tüm destekçilerimize Edremit Cumhur İttifakı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Edremit halkından aldığımız gücü ve desteği, seçimlerin hemen ardından, Edremit halkına geri döndüreceğiz ve şehrimizi hizmete boğacağız. Biz, Cumhur İttifakı olarak laf değil hizmet üretmek için geliyoruz. Daha güzel bir şehir için, sorunların çözümü için Cumhur İttifakını seçin. Allah'a emanet olun” şeklinde konuştu.