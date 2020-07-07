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MHP Gömeç ve Havran ilçe teşkilatlarında kan değişimi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi Balıkesir’in Gömeç ve Havran ilçelerine yeni ilçe başkanları tayin etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi Balıkesir'in Gömeç ve Havran ilçelerine yeni ilçe başkanları tayin etti.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiri ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın talimatıyla Gömeç'te Muammer Birdar, Havran'da ise Sadettin Kul teşkilatların başkanlık görevine getirildi. MHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin takdiri, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın beyefendinin talimatları ile partimiz Gömeç İlçe Başkanı Erol Uysal görevini Muammer Birdar'a, Havran İlçe Başkanı Ömer Acar ise görevini Sadettin Kul'a devretmiştir. Dava arkadaşlarımız Erol Uysal ile Ömer Acar'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni ilçe başkanlarımız Muammer Birdar ile Sadettin Kul'a çalışmalarında başarılar dileriz. Gömeç ve Havran teşkilatlarımıza hayırlı olsun” denildi.

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