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MHP İl Başkanı Yüksel, Başkan Cankul'u ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ziyaret için bulunduğu Kepsut’da Belediye Başkanı İsmail Cankul’a nezaket ziyareti yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ziyaret için bulunduğu Kepsut'da Belediye Başkanı İsmail Cankul'a nezaket ziyareti yaptı.


MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel çalışma ziyareti için geldiği Kepsut'ta İlçe Başkanı Tuncay Kılıç ile birlikte Belediye Başkanı İsmail Cankul'u ziyaret etti. Ziyaret esnasında Başkan Cankul makamında kabul ettiği MHP İl Başkanına Hoşgeldiniz dedi. Başkan Cankul, "Cumhur ittifakımızın değerli dava arkadaşları ziyaretimizde bulundu. Değerli MHP İl Başkanımız Ekrem Gökay Yüksel, MHP ilçe Başkanımız Tuncay Kılınç ve ziyaretimizde bulunan yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

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