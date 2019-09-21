MHP İl Başkanlığında devir teslim

Başkan Yüksel konuşmasında “Ve inanıyoruz ki Balıkesir'i bu güne kadar görmediği bir enerji ve siyaset anlayışı ile tanıştıracağız”dedi.

MHP Balıkesir İl Başkanlığında gerçekleşen devir teslim töreninin ardından yeni başkan Gökay Yüksel görevine başladı. Çok sayıda partilinin katıldığı törende konuşan Gökay Yüksel “Bugün gerçekleştirilen MHP Balıkesir İl Başkanlığı devir teslim töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyduk. Kıymetli desteklerini göstermek adına buraya kadar gelen herkese kendim ve il yönetiminde bulunan tüm arkadaşlarım adına hoş geldiniz demek istiyorum. Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde mücadelenin sadece askeri alanda değil aynı zamanda sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanda da verilmesi gerektiği aşikardır. Biz de yolumuza bu anlayış ile devam edeceğiz. Ve inanıyoruz ki Balıkesir'i bu güne kadar görmediği bir enerji ve siyaset anlayışı ile tanıştıracağız. Bizler MHP Balıkesir İl Başkanlığı olarak bugün burada yeni bir çoban ateşi yakıyoruz. inanıyoruz ki, Kuva-yi Milliyenin 100. Yılında Kuva-yi Milliyenin başkentinde yanan bu çoban ateşi gelecekte hem Balıkesir'i hem de tüm Türkiye'yi aydınlatacak güce kavuşacaktır. Sayın dava arkadaşlarım Sayın Balıkesirli hemşehrilerim pek kıymetli basın mensupları Teşrifleriniz için kendim ve il yönetimim adına bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum”dedi.

Konuşma sonrası okunan duaların ardından kurban kesilerek vatandaşlara lokma hayrında bulunuldu. MHP Balıkesir eski İl Başkanı Orhan Dereli devir teslim törenine davet edildiği halde katılmaması dikkatlerden kaçmadı. MHP Balıkesir İl Başkanı Gökay Yüksel'in yönetim kurulunda Cevdet Gürcan, Taha Tunus, Hasan Öztürk, Murat Gürses, Sinan Ulusan, Yonca Yahşi Çelen, Kemal Özbek, Hüseyin Köse, Niyazi Tunç, Ali Özdemir, Özkan Çapraz, Burak Arslan, Yaşar Balmumcu, Kadir Işıktaş, Nihat Gezergiç, Ahmet Çakır, Arif Sezer, Muharrem Kurtkan, Ersin Poyrazlı, Recep Arslan, Ahmet Burak Demiröz, Necati Çakır, Yücel Ağalar, Celal Yılmaz, Tuba Kozan, Emine Aktan Özçelik, Uğur Tekin, Sertaç Gündoğan, Selçuk Köseoğlu, Tahir Karaman, Levent Başsaka, Harun Bozbay, Nuri Özcan, Hakan Başkır, Rafet Can, Burak Taş, Selim İnal, Erhan Yırcalı, Hakkı Peltek, Fatih Mete Ezginer. Hasan Nergiz, Muhammed Emre Selçuk, Mehmet Sevinç Özden, İlker Koluş, Müslüm Yılmaz ve Ersan Özmen yer alıyor.