MHP il başkanlığından Edremit ve Gömeç'e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, ilk ziyaretini Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, Edremit Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Takyesizoğlu ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri İlçe Yönetim Kurulu üyesi Eyüp Yaşar'ın temel atma törenine katıldılar akabinde İlçe Başkanlığımıza ve Ülkü Ocaklarına geçerek istişarelerde bulunup, MHP Edremit hizmet binasında yapılan tadilatı yerinde incelediler. En kısa sürede yenilenecek olan İlçe Başkanlığımızın vatandaşlarımızın hizmetine açılacağını haberini verdiler.

Program devamında heyet Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan'ı makamında ziyaret ettiler, Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri ikinci ziyaretlerini Gömeç İlçe Başkanı Muammer Birdar'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ilçe Yönetim kurulu üyeleri ile istişare edildi.