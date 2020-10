MHP Karesi'de Burak Boduroğlu dönemi

Balıkesir MHP Karesi İlçe Başkanlığı'nın 13. Olağan Kongresi tek liste ile yapıldı. Kürşat Burak Boduroğlu'nun tekrar seçildiği kongrede MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu Divan başkanlığını yürüttü.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede Kürşat Burak Boduroğlu tek liste ile seçime gitti. 12'nci dönem faaliyet raporu ve mali raporun oy birliği ile ibra edildiği kongrede birlik ve beraberlik mesajları verildi.

MHP Karesi İlçe Teşkilatı'nın 13. Olağan Kongresi'ne MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, MHP İl Başkanı Gökay Yüksel, AK Partili Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ile birlikte delegeler, partililer ve önceki dönemde partinin yöneticileri katıldı.

“MHP Türk birliği ve varlığının teminatı olmuştur”

Kürşat Burak Boduroğlu tek liste ile girdiği seçimlerde yaptığı konuşmada MHP'nin kurulduğu günden bu yana Türk birliğinin ve varlığının teminatı olduğunu söyledi. Boduroğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi kuruluşundan bu güne kadar Türk birliğinin ve Türk varlığının teminatı olmuş, Türk Devleti'nin bekasının gerektirdiği her türlü fedakarlığa katlanmıştır ve katlanmaya da devam etmektedir. Bu fedakarlığı yerine getirebilmenin altında yatan en büyük etken ise Türklük davasına ve Ülkücü dünya görüşüne gönül veren, ülkü sevdalıları arasındaki parçalanamaz gönül bağı ve birlikteliktir. Bugün burada birlikteliğe bir kez daha şahit olmanın haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu durumun dikkate aldığımızda tesis etmeye çalıştığımız birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğu gerçeği gözlerimizin önünde durmaktadır. Asırlardır Türk'ün üzerine yapılan planlar ve oyunlar, bugün yine artarak uygulanmaya devam etmektedir. Bir yandan on yıllardır terör belası başta olmak üzere çeşitli provokasyon ve müdahalelere göğüs geren, Türkiye Türklüğü, bir yandan Balkan ve Kırım Türklüğü, bir yandan Bayır-Bucak Türklüğü, bir yanda mum gibi yanan Kerkük, işte Doğu Türkistan ve bugün hepimizin malumu olan Azerbaycan Türklüğü. Haklı mücadelesi nihayetinde acısı hala kalplerimizi sızlatan, katliamlara maruz kalmış mağdur, ancak mağrur koskoca bir Türk Dünyası. Tüm Türk illerinde bıkmadan, usanmadan mücadelesine devam etmektedir. Unutulmamalıdır ki; Türk beklenendir, hasret duyulandır ve her coğrafyada firavunun Musa'sı, ah eden mazlumun Hızır'ı, zalim karşısında adaletin kılıcıdır. Her ne kadar geciktirilmeye çalışılsa da Türk'ün kadim kültürü gün yüzüne çıktıkça Türk Devleti'nin ve Türk Milleti'nin dünya sahnesindeki yeri daha da güçlenecektir. Biz bu gün bu mücadelenin neferleri olarak buradayız ve yarın da yeni neferlerle bu mücadele devam edecektir. Bugün bu konuşmayı yaptığımız özgür ve bağımsız bir vatan mirasını bizlere bırakan başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, tüm şehitlerimize ve gazilerimize, partimizin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş Beyefendiye ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye minnet ve saygılarımı arz ediyorum. Ne Mutlu Türk'üm Diyene” diye konuştu.

Yeni yönetim

Kongrede Kürşat Burak Boduroğlu başkanlığında yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

“Kürşat Burak Boduroğlu, Ersin Kurtuluş, Hüsamettin Tunç, Abdullah Kirlioğlu, Burak Demiröz, Bahadır Işınkaralar, Bilgehan Yılmaz, Hasan Ergeçen, Furkan Güler, Nihat Gezen, Ümit Engin, Aybüke Öztürk, Erkan Metin, Atakan Gümüşel, Ervanur Ürer, Sinan Avcı, Tolga Doğuş, Tuncay Ergün.”

Kongrede ayrıca aralarında belediye meclis üyesi ve partinin geçmişteki yöneticilerinin de bulunduğu 108 kişi ileriki tarihlerde gerçekleştirilecek MHP İl Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak delegelerin seçildi.