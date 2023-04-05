İhlas Haber Ajansı

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MHP ve Ülkü Ocaklarından Manyas'ta toplu iftar

Manyas MHP, Ülkü Ocakları birlikte Belediye Atatürk Kültür Merkezinde verdikleri iftar yemeğine ilgi yoğun oldu.

Yemeğe Balıkesir'den ve çevre ilçelerden partililer, milletvekili aday adayları ile çok sayıda misafir katıldı. İftar öncesi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve Manyas müftüsü Abdullah Bostan tarafından dua yaptırıldı. Gelen konukları MHP İlçe Başkanı Nazmi Taşkın, Ülkü Ocakları Başkanı Selçuk Kurt ve Milletvekili Aday Adayı Erkut Aslanoğlu karşıladılar. İftara AK Parti ilçe Başkanı Yücel Günay, Büyükşehir Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman ile sivil toplum örgütleri başkanları katıldılar.

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