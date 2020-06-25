MHP yönetimi, Sındırgı'da temaslarda bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak MHP Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Tavşanoğlu'nu ziyaret ederek istişarelerde bulundu. MHP yönetimi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Tavşanoğlu ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay'ı makamında ziyaret etti.

MHP'li yöneticiler sırasıyla Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile görüşerek, Sındırgı'da yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında heyet Sındırgı'nın yöresel,kültürel ve doğal miraslarından biri olan ''Güreş Evi' ve Emendere Kaplıcalarını ziyaret ederek Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'dan bilgi aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Tavşanoğlu ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel ve dolu felaketin yaşandığı Sındırgı'nın Gölcük mahallesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında heyet Gölcük Mahallesi Muhtarı Resül Köksal'a geçmiş olsun dileklerini iletirken meydana gelen hasarlar konusunda inceleme yaparak bilgi aldı.