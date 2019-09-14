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MHP'de yeni başkan Gökay Yüksel

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığına Gökay Yüksel atandı.


MHP Balıkesir İl Başkanlığını yürüten Orhan Dereli'nin görevden alınmasının ardından MHP Balıkesir İl Başkanlığına Gökay Yüksel atandı. Başkan Gökay Yüksel yaptığı ilk açıklamada “Genel Başkanımızın ve teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımızın bugün itibariyle vermiş olduğu bu göreve başlamış bulunmaktayım. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur hepimiz için. Allah muvaffak eder inşallah. Şuan Ankara'da MHP Genel Merkezindeyim. Balıkesir'e geldiğimde bir basın açıklaması yapacağım”dedi.

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