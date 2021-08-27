MHP'den Atköy'e ziyaret

MHP Yönetimi İl Başkanı Yardımcıları Hasan Öztürk, Niyazi Tunç ve Taha Tunus ile yönetim kurulu üyeleri ve Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun, Belediye Meclis Üyeleri Özhan Pala, İlkay İnak ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri mahalle ziyaretlerine Atköy ile devam etti. MHP Heyeti esnaf ziyareti gerçekleştirdi.