MHP'den esnaf ziyaretleri

MHP Bandırma İlçe Teşkilatı Yönetimi kongrelerini tamamlayan esnaf odalarını ziyaret ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

MHP Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, beraberinde STK ve Sendikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nihat Çakır , Bandırma Belediyesi Meclis Üyesi Harun Algül ve Erol Çakır , Muhasip Yavuz Selim Boyraz , Yönetim Kurulu Üyesi Necami Önler, Madeni İşler Odası, S. S Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Ağaç İşleri Odasını ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Esnafların istek ve şikayetlerini dinleyen İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, " Ziyaretimiz sırasında bizlere yakın ilgi gösteren Madeni İşler Odası Başkanı Karani Dinçer ve Yönetimine, S.S.Bandırma Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Kemal Şimşek'e ve Yönetimine, Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami İzci ve Yönetimine Teşekkür eder, çalışmalarında Başarılar diliyoruz" diye konuştu. Başkan Bozkurt, Sanayi Sitesinin sorunlarının çözümü içinde üzerlerine düşen görevi yapacaklarını da sözlerine ekledi.