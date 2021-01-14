MHP'den Organize Sanayi Bölgesine ziyaret

Organize Sanayi Sitesi Müdürü Mesut Eray'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Organize Sanayi Bölgesinin işleyişi, faaliyette bulunan firmalar, bölge içerisinde yatırım aşamasında bulunan projeler ve Organize Sanayi Bölgesinin geleceğine dair bilgi alıp istişarelerde bulunuldu. OSB bünyesinde faaliyette bulunan firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elaman yetiştirilmesi ve OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin faydalanması amacıyla hayata geçirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (MESTEM) ziyaret edilerek, planlanan faaliyetler ile alakalı bilgi alındı.

Ziyaretin son durağı, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde yatırımı devam eden HEG Gıda oldu. Firma yetkililerinden yatırımları, Balıkesir ile ilgili üretim planları, istihdam düşünceleri konusunda bilgi alışverişinde bulunan heyetimiz ziyaretlerini tamamladılar. MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ziyaret sırasında ev sahiplikleri için ile OSB Müdürü Mesut Eray'a ve HEG Gıda yetkililerine teşekkür etti.