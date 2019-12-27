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MHP'den Rona Yırcalı'ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir il yönetimi Sanayici-İşadamı Rona Yırcalı’ya nezaket ziyareti yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir il yönetimi Sanayici-İşadamı Rona Yırcalı'ya nezaket ziyareti yaptı.


M.H.P Balıkesir İl Başkanlığı olarak Yırcalı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı'ya nezaket ziyaretinde bulundular.


Rona Yırcalı'ya yapılan nezaket ziyaretine Balıkesir, Türkiye ve Dünya gündemine dair görüş alışverinde bulundular. Yaklaşık 1 saat süren nezaket ziyareti sonrası Yırcalı misafirlerini kapıya kadar uğurladı. Ziyaret sonrası MHP İl Başkanı E. Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri Rona Yırcalı'ya teşekkürlerini sundu.

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