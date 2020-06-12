MHP'den Savaştepe'ye ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri Savaştepe MHP İlçe Başkanı Kağan Çoban'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

MHP Balıkesir İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Savaştepe ilçesine çalışma ziyareti yaptılar. MHP'li yöneticiler Savaştepe'de ilçe yönetimi ve partili üyeler ile yaptıkları görüşmeler sonrası Eski Savaştepe Belediye Başkanı Şeref Kurt'un evine giderek, eşi Sayime Kurt'u ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında Başkan Gökay Yüksel ve yöneticiler Sayime Kurt ile görüşerek, eski Belediye Başkanı Şeref Kurt'u özlem ve rahmetle andılar.