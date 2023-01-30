MHP'li Meclis Üyesinden Özdağ'da ülkücülük mesajı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Balıkesir'de ilginç protesto eylemi yapıldı. MHP'den İYİ Parti'ye geçen daha sonra da Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ'a MHP'li Karesi Belediye Meclis Üyesi sahibi olduğu bilboarddan ilginç mesaj verdi. Meclis Üyesi Kemal Aydın, Ümit Özdağ basın açıklaması yaparken bilboarda MHP Lideri Alparslan Türkeş'in “Ülkücülük MHP'de olur” sözünü paylaştı.

MHP'li Karesi Belediye Meclis Üyesi Kemal Aydın sahibi olduğu reklam şirketinin billboardında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ülkücülük mesajı verdi. Aydın, Ümit Özdağ basın açıklaması yaparken “Ülkücülük MHP'de olur. Oyunu bozacağız” şeklinde paylaşım yaparak işyerinin penceresinden basın açıklamasını takip etti.