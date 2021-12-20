İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MHP'ye 'Tasarım Beceri Atölye'sine katkı plaketi

Balıkesir Valiliği tarafından oluşturulan ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında il genelinde oluşturulan Tasarım Beceri Atölyelerine katkılarından dolayı Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisine plaket takdim edildi.

Balıkesir Valiliği tarafından oluşturulan ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında il genelinde oluşturulan Tasarım Beceri Atölyelerine katkılarından dolayı Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisine plaket takdim edildi.


Balıkesir Valiliği tarafından oluşturulan ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında il genelinde oluşturulan Tasarım Beceri Atölyelerinin açılış ve protokol imza töreni Vali Hasan Şıldak'ın iştirakiyle gerçekleştirildi. Törende MHP'ye katkılarından dolayı plaket taktim edildi. Vali Yardımcısı Turgay Hakan Bilgin, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'e plaket takdim etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.