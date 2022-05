Midilli Belediye Başkanı Kytelis bir dizi temaslar için Türkiye'de

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Yunanistan'ın Midilli Adası Belediye Başkanı Stratis Kytelis, belediye meclis ve Midilli Ticaret Odası yöneticilerinin yanı sıra Ege'de Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği (Siniparksy) Başkanı Villy Tentoma birlikte Deniz Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi.

Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ergin ile Ege Barış ve İletişim Derneği üyesi Ufuk Ova ve Ayvalıklı işadamları tarafından çiçeklerle karşılanan Yunanlı heyet adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Midilli Belediye Başkanı Stratis Kytelis, amaçlarının pandemi döneminde Ege'nin iki yakasındaki zayıflayan ekonomik ve sosyal ilişkileri güçlendirmek olduğunu ve bu yüzden de Türkiye'de bir dizi temaslarda bulunacaklarını söyledi.

Çiçeklerle ve sıcak bir şekilde karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kytelis, “Burada bulunmamızın nedeni, suyun iki yanındaki iki halkın dostluğunun kısa bir aradan sonra yeniden pekiştirilmesine katkı verebilmektir. Türkiye'de Ayvalık dışında da Türkiye ile Midilli arasında yeni bir hattın açılması içinde çalışmalarımız olacak. Dün Atina'da da onayını aldığımız İzmir-Midilli arasında bir deniz yolunun açılabilmesi amacıyla İzmir'de belediye başkanıyla görüşmelerimiz olacaktır. Bunun yanı sıra uzun yıllar Ayvalık-Midilli arasında olduğu gibi, İzmir-Midilli arasında da bir deniz hudut kapısı açılabilmesi için kendisinden destek isteyeceğiz” dedi.

Belediyelerin her iki halk arasındaki dostluk ve kültürel bağlardan oluşan köprüleri kurmak gibi önemli bir görevinin bulunduğunu savunan Midilli Belediye Başkanı Stratis Kytelis, “Tabii belediyelerin bir başka görevi de her iki halk arasında kültürel ve sosyal ilişki bağlarının da kurulması, her iki halkın arasında kültürel etkinliklerin yapılmasını desteklemektir” diye konuştu.

Midilli Belediye Başkanı Stratis Kytelis ile beraberindeki heyet daha sonra Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti. Konuk heyeti büyük bir konukseverlikle karşılayan Belediye Başkanı Mesut Ergin'e görüşme sırasında Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca ile Ayvalık Belediye Meclis Üyesi ve Aliağa Deniz Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Ali Jale ile Merih Arslan da eşlik etti.

Karşılıklı kültürel ve sanatsal etkinlik çalışmaları yapılacak

Yapılan görüşmede Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda işbirliklerini sürmesi ve her iki halk arasında kültürel etkinliklerin yapılabilmesi adına görüş birliğine varıldı. Yapılacak kültür ve sanat etkinliklerinin Dikili-Ayvalık ve Midilli Adası üçgeninde yapılabilmesinin yanı sıra ilki Dikili-Midilli arasında düzenlenen her iki halkın gençlerini bir araya getiren festivalin benzerinin önümüzdeki yıl Ayvalık'ı da projeye dahil ederek yapılması fikri benimsendi. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan ancak pandemi döneminde ara verilen Ayvalık Caz Festivali'nin, Midilli Adası'nda da her iki ülkenin müzisyenlerinin katılımıyla eş zamanlı yapılabilmesinin de ele alındığı görüşmede; Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'taki kültür rotaları projesini konuk heyetle paylaştı.

Mesut Ergin, mübadele öncesinden aktarılan tarihi ve kültürel mirasların tanıtılmasının amaçlandığı kültür rotaları projesinin farklı dillerde yazılı ve görsel baskılarla destekleneceğini ve her kesimin yararlanabileceği hale getirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Midilli Belediye Başkanı Stratis Kytelis de Ayvalık Belediyesi'nin gerçekleştirmek istediği projelere benzer çalışmaları kendilerinin de yaptıklarını ve bu projeleri ortak hale getirebileceklerinin mesajını verdi.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca'nın Midilli ile Ayvalık arasında karşılıklı kurulacak laboratuvarlar aracılığıyla süt ve süt ürünlerinin ithalat ve ihracatının yapılabilmesine ilişkin önerisinin de değerlendirildiği toplantıda, Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Ali Jale ise Ayvalık-Midilli Adası arasında kapıda vize uygulamasının yeniden başlatılmasını talep etti.

Ziyaretin ardından Yunanlı heyet i ziyaretlerinin ikinci etabını gerçekleştirecekleri İzmir'e gitmek üzere Ayvalık'tan ayrıldı.