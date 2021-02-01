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Midilli'de medyana gelen depremler Ayvalık'ta da hissedildi

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda sabah saat 08.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda sabah saat 08.03'te başlayan ve saat 11.30'a kadar süren 5.1 şiddetine kadar ulaşan depremler Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hissedildi.


Ayvalık merkez başta olmak üzere Altınova, Küçükköy ve kırsal mahallelerde hissedilen depremler, ilçe sakinlerini tedirgin etti.


Sabah saatlerinde dükkânlarını açan esnaflar deprem anlarında korkuyla mekânlarını terk etmek zorunda kaldı.


Cadde ve sokakta depremi hisseden vatandaşlar binalardan hızla uzaklaşırken heyecanlı anlar yaşadıklarını ifade etti.

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