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Millet İttifakı Best A.Ş.'yi ziyaret etti

Millet İttifakı’nın Balıkesir Büyükşehir ve merkez ilçe adayları Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.

Millet İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir ve merkez ilçe adayları Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. (BEST)'i ziyaret etti.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok, Karesi Belediye Başkan adayı Levent Tellioğlu, Altıeylül Belediye Başkan adayı Esin Balıbek, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, iki partininilçe başkanları ve yöneticileri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yırcalı Holding bünyesinde yer alan Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. (BEST)'i ziyaret etti.


Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ile BEST A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Sinan Yırcalı Millet İttfakı heyetini yemekte ağırladıktan sonra fabrikayı gezdirdi. İşçilerle bir araya gelen Millet İttifakı Belediye Başkan adayları projelerini anlatırken seçimde desteklerini istediler.

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