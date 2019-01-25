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Millet İttifakı ilçelerde uzlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin ortaklığında kurulan Millet İttifakı’nın Balıkesir’deki ilçe belediye başkan adaylıklarının paylaşımı tamamlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin ortaklığında kurulan Millet İttifakı'nın Balıkesir'deki ilçe belediye başkan adaylıklarının paylaşımı tamamlandı. Buna göre Millet İttifakı adına Balıkesir'de Büyükşehir başta olmak üzere Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk'ta İYİ Parti, Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Karesi, Manyas, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde de CHP'nin adayları seçime girecek.



"Çalışmalara hemen başlıyoruz"


Millet İttifakı'nın Balıkesir'deki ilçe paylaşımlarının kesinleşmesinin ardından açıklamada bulunan CHP İl Başkanı Serkan Sarı, "14 ilçe CHP, 6 ilçe ise İYİ Parti olacak şekilde açıklama yapıldı. İttifak ruhuna uygun bir çalışma sergilenecek. 20 ilçede halkın umudu olacağız, Balıkesir'in sıkıntılarına çözüm olacağız. Şehrin dört bir yanında hemen çalışmaya başlıyoruz" diye konuştu.

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