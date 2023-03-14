Millet İttifakı seçim için buluştu

Millet İttifakı'nın Balıkesir il başkanları CHP İl Başkanı Erden Köybaşı'nın ev sahipliğinde 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerde izlenecek yol için bir araya geldi. Toplantıya CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, DEVA Partisi Balıkesir İl Başkanı Kemal Aydemir, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Işın Gümüşyay, Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanı Ali Ünal ve Saadet Partisi Balıkesir İl Başkanı Abdülkadir Durmaz katıldı.

CHP İl Başkanı Erdem Köybaşı ev sahipliğinde yapılan toplantının basına açık bölümünde Millet İttifakı İl Başkanları bir araya gelmelerinin sebepleri hakkında kısa açıklamada bulundu. İl Başkanlarının ortak görüşü 14 Mayıs'taki seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yapacakları oldu.

Köybaşı: “Çok güzel sonuçlara imza atacağız”

CHP İl Başkanı Erden Köybaşı toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Millet İttifakımızın Balıkesir il başkanlarıyla bir araya geldik. Önümüzde 61 günümüz var. Bu süre içinde neyi nasıl en iyi şekilde ortaya koyacağımızı görüşeceğiz. Milletin iktidarı için de yapılabilecek en güzel sonucu alabilecek çalışmaları ortaya koyacağız. Bu birliktelik, bu çalışma, bu sinerji bundan sonra da periyodik olarak devam edecek. Diğer il başkanlarımızın parti binalarında da bir araya geleceğiz ve çok daha güzel sonuçları elde edeceğiz” diye konuştu.