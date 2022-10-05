Milletvekili Canbey, TBMM'de "Dezenformasyon Yasası"nı anlattı

Mustafa Canbey, kamuoyunda “Dezenformasyon Yasası” olarak anılan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

“Teknolojinin hızla geliştiği ve dünyanın küresel bir köye dönüştüğü günümüzde, dijital dünyanın hayatımızın bir parçası hâline gelmesi ve sosyal medya platformlarının bu denli çeşitlenmesi vatandaşlarımızın haklarının bu mecralarda nasıl korunacağı sorununu ortaya çıkarmıştır” diyen Milletvekili Canbey, “Dijital dünyada da vatandaşlarımızın onur, şeref ve saygınlığının, kişisel haklarının, özel hayatlarının dokunulmazlığının ve kişisel verilerinin korunması gerekmektedir. Bu noktada oluşacak hak ihlallerine verilecek cezaların belirlenmesi zaruri hâle gelmiştir. Ülkemizin hukuki altyapısını değişen bu şartlara uyumlu hâle getirmek ve oluşan yeni sorunlara hukuki çözümler bulmak da bu Parlamentonun yani biz milletvekillerinin vazifesidir” dedi.

“Görüştüğümüz kanun da tam olarak bu amaçla hazırlanmış, vatandaşlarımızın hak ve menfaatini her ortamda korumayı hedefleyen bir kanundur” diyen Canbey, “Kitle iletişim araçlarının baş döndürücü bir hıza eriştiği günümüzde, yapılan araştırmalara göre, yalan ve dezenformasyon, doğru bilgiye göre sekiz kat daha fazla yayılmaktadır. Yine, araştırmalara göre, Türkiye dünya genelinde yalan haberlere en çok maruz kalan ülke durumundadır. Her 100 haberin Almanya'da sadece 9'u, Fransa'da 12'si, İngiltere'de 15'i yalan iken ülkemizde 100 haberden 50'sinin yalan haber olduğu bir hakikattir. Yani bu ne demek oluyor? Türkiye'de yapılan haberlerin yarısı yalan! Bu çok ciddi bir rakam, arkadaşlar. Bizim milletvekili olarak bu alanda düzenleme yapmamız kadar normal ne olabilir? Almanya yapıyor, Fransa yapıyor, ‘gelişmiş' dediğimiz ülkeler yapıyor da bunu biz niye yapmayalım” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Canbey yapılan düzenlemenin özetini şu şekilde anlattı: “Karşındaki insana yüz yüze söyleyemeyeceğin şeyi klavyenin arkasına saklanarak internet üzerinden de söyleyemezsin. Sahte hesap açıp insanlara küfürler, hakaretler edemezsin. Yalan haberler yaparak milletimizi yanlış yönlendiremezsin. Sahte isimle açılan hesaplar üzerinden yasa dışı içerikler paylaşmak, küfür, iftira ve hakaret etmek, insanları karalamak ya da itibarsızlaştırmaya çalışmak, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmak suçtur. Bu bütün hukuk yapısında suçtur, bunları yaparsan ceza alırsın.”

Muhalefete “Siz bundan niye rahatsız oluyorsunuz” diye soran Canbey, “Sanki her paylaşım yapana ceza gelecekmiş gibi bu konuda bile çarpıtarak eleştiriyi yalan üzerinden kurguluyorsunuz. Bu bağlamda yalan haberi kasıtlı bir üretme ve yayma eyleminin birey ve toplum iradesini ipotek altına alan ve vatandaşlarımızın gerçek bilgiye ulaşma hakkını engelleyen ciddi bir tehdit hâline nasıl getirilebildiğini sayısız örnekle biz gördük. Gelişen teknolojiyle birlikte dezenformasyonun ulaştığı nokta temel hak ve özgürlükleri korumak adına bu tehditle mücadeleyi zorunlu kılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Muhalefet milletvekillerinin özgürlüğü yorumlama tarzlarına tepki gösteren Canbey, “Muhalefetin hatiplerini dinledim, kendilerini ve eleştirilerini de dikkatle izledim. Burada gerçekten ilgi çekici, dikkat çekici hikâyeler anlattılar, özgürlüklerden bahsettiler. Bizim de özgürlüklere dair hikâyelerimiz var, bizim de demokrasiye dair hikâyelerimiz var. Hani ‘siciliniz' diyor ya az önceki hatip. Vallahi bizim sicilimiz temiz. Siz önce bir tarihinize bakın, yaptıklarınıza bakın, atılan manşetlere bakın, insanların yaşadığı mağduriyetlere bakın, önce kendi sicilinize bakın siz, sonra bizi eleştirin. Burada ‘Özgürlük istiyoruz, demokrasi istiyoruz!' diye bağırıyorsunuz. Hak ve hukuk çerçevesinde evet, özgürlüklere can feda. İstediğiniz kadar bağırabilirsiniz, biz de bağırırız ama hak ve hukuk çerçevesinde. Bakın, özgürlüklerin bu ülkede çok mağdur edildiği dönemler yaşandı, o hikâyelere çok girmek istemiyorum ama özgürlükler size varken var, bize varken özgürlükler yok! Özgürlük öyle savunulmaz. Özgürlük herkese var, biz bunu savunuyoruz. Arkadaşlar, bu millet daha 28 Şubat'ı unutmadı, o dönemde atılan başlıkları unutmadı. Burada az önce ‘oligark' diye konuşan hatip o günleri unutmasın, o günlerde atılan başlıkları biz unutmadık, binlerce insanın mağduriyetini unutmadık” şeklinde konuştu.