Milletvekili Çelik, BAÜN'de 3+1 Eğitim sitemi hakkında bilgi aldı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile birlikte; Balıkesir Meslek Yüksekokulu'nda, Okul müdürü Engin Bozacı ve okul yöneticileri ile birlikte eğitim verilecek dershaneleri ziyaret etti.

Balıkesir'de pilot uygulaması yapılacak olan yeni eğitim sistemi (3+1 Eğitim Modeli) hakkında Okul Müdürü Engin Bozacı'dan bilgi aldı. Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "İdari yönetimler, Üniversitemiz, STK'lar ile Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarıyla yapılan protokollerle; hedefi, mezun öğrencilerimizin nitelikli istihdam edilebilirliklerini arttırmak, iş dünyamızın nitelikli işgücü talebini karşılamak ve daha dinamik üniversite-sanayi iş birliği oluşturmak olan model ile, Balıkesir'imizde 2022-2023 güz döneminden itibaren Edremit MYO, Bigadiç MYO, İvrindi MYO ve Savaştepe MYO 3 +1 modeli için pilot MYO'lar olarak seçilmiştir. İlerleyen dönemde Balıkesir MYO'muzun da yeni eğitim sistemine geçmesi planlanmaktadır" dedi.