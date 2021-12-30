Milletvekili Mutlu Aydemir'den Müjde;

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir'in çabalarıyla Balıkesir Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine Anjiyo Ünitesi kazandırıldı.

Milletvekili Aydemir'in YÖK ve Strateji Başkanlığı ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu Üniversite Hastanesine 9milyon 500 bin lira değerinde anjiyo ünitesi kazandırıldı.

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir'in yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. “Her Alanda Olduğu Gibi Şehrimiz Sağlıkta 'da En İyisini Hak Ediyor. YÖK ve Strateji Başkanlığı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde Balıkesir Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanemizin ihtiyacı olan anjiyo ünitesini şehrimizin hizmetine sunuyoruz. 9 Milyon 500 Bin TL değerindeki cihazımızın Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Uygulama ve Araştırma Hastanemizde vatandaşlarımızın hizmetinde olması için gerekli tüm çalışmaları tamamladık. Modern ve son teknoloji cihazların gerekliliğine ve Balıkesir'imizin sağlık alanında en iyisi olacağına inanıyor, bunun için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz.

Ankara'daki ziyaretlerimizde bu önemli ve büyük ihtiyacı gidermek adına her kademeyle görüşmelerimizi tamamladığımız gibi Balıkesirlinin derdine derman olmak için durmak yok yola devam. Anjiyo ünitemiz üniversitemiz ve şehrimize kazandırarak bu önemli hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyor, hayırlı olsun diyorum" dedi.