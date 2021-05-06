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Milletvekili Subaşı'ndan Rektör Kuş'a ziyaret

Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, ziyareti nedeniyle konuğuna teşekkür ederken, üniversitedeki güncel çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.


Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, makamda gerçekleşen görüşmenin ardından ise kampüs alanında yapımına başlanan toplam 3 bin kişilik kız yurdu projesi ile tamamlanma aşamasında olan Merkez Kütüphane, Kongre ve Kültür Merkezi ve İlahiyat Fakültesi projelerinde incelemelerde bulundu.

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