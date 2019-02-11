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Milletvekillerinden Sağlık-Sen'e ziyaret

AK Parti Balıkesir milletvekilleri, Sağlık-Sen şubesini ziyaret etti.


AK Parti milletvekilleri Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Berrin Uygur yeni yönetimi sendika binasında ziyaret etti. Sendika yöneticileriyle Balıkesir'de yaşanan sağlık alanındaki sorunları ve yapılan çalışmaları değerlendiren Ak Partili vekiller Canbey, Mutlu ve Aydemir, Başkan Nihat Erzi'den bilgi aldı. Vekiller ziyaret sonunda Erzi'ye ve ekibine teşekkür etti. Başkan Nihat Erzi, sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi için vekillerden destek istedi.

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