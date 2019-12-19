Milli Boksör Demirezen, İHL öğrencileri ile buluştu

İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Karesi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tuncay Okay tarafından yapılan sunumun ardından Ali Eren Demirezen'in görüntülerinden oluşan kısa film gösterildi. Ardından milli boksör Demirezen öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Sportif başarılarının yanı sıra milli ve manevi yönüyle de öğrencilere örnek olan Demirezen'in konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Demirezen, öğrencilere Türkiye ve Avrupa'da aldığı derecelerinden bahsederek öğrencilere spor yapmalarını, spor yaparken de disiplinli bir şekilde çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin soruları milli boksörü terletti.

Seminerde spor ve eğitimin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Demirezen, eğitim ile sporun bir arada yürütülebileceğini, sportif faaliyetlerle uğraşmanın gelecekte kişiyi olumluya yönlendireceğini belirtti. Özellikle soru-cevap bölümünde “Sizi maçlara çıkarken motive eden nedir?” sorusuna milli boksörün, “ Kurtdereli'nin söylediği gibi arkamda büyük Türk milletinin olduğunu düşünerek o maçlara çıkıyorum. Biz sadece milli müsabakalara çıkıp sporumuzu yapmıyoruz. Aynı zamanda dünyaya bir mesaj da vermek istiyoruz” cevabı büyük alkış aldı.

Söyleşinin ardından Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü tarafından Ali Eren Demirezen'e çiçek takdim edildi.