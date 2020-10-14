Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Balıkesirli öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Balıkesir'de görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı Youtube kanalı üzerinden Balıkesir'de görev yapan öğretmenlerle buluştu. Bakan Selçuk ve İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın açılış konuşmalarıyla başlayan buluşma, Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Okulu öğrencilerinin müzik dinletisi ile devam etti. Müzik dinletisi sonrasında öğretmenlerin ilde yürüttükleri çalışmalar, hayata geçirdikleri bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler ile okullarında gerçekleştirdiği özgün çalışmaların detaylarını ilgiyle dinleyen Bakan Selçuk, Balıkesirli meslektaşlarının çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Öğretmenlerin eğitim-öğretimin kalitesini daha ileri seviyelere taşımak için dile getirdikleri ihtiyaçlarla da yakından ilgilenen Bakan Selçuk, ihtiyaçların giderilmesi hususunda Bakanlık olarak imkânlar dâhilinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Öğretmenler tarafından Balıkesir'e davet edilen Bakan Selçuk, uygun şartlar ve zaman diliminde Balıkesir'de öğretmenlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını ifade etti. Buluşmanın kapanış bölümünde Selçuk, “Bütün arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Emeklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Lütfen, çocuklarınıza, ailelerinize selamlarımı söyleyin. Biz burada sizler için elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz; sizin de gayretinizin farkındayım. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Daha sağlıklı, daha güzel günlerde buluşmayı diliyorum. Çocukları size, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun” dedi.