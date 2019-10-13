Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk Ayvalık'ta incelemelerde bulundu

Dr. Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer'in eşi Fatma Nebahat Özer, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı ve Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı “Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi” kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesini ziyaret ettiler.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Ayvalık İlçe Millî Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın eşi Nihal Görgülüarslan'da konuklara eşlik etti.

Zeytin hasat mevsimi nedeniyle bölgede zeytinyağı tadımı gerçekleştirdiler.

Ziyaret kapsamında; Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır; Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencileri düzenledikleri müzik dinletisine katıldılar.

Sabancı Üniversitesi öncülüğünde kurulan Ayvalık Küçükköy Teknoloji Atölyesi'nde de incelemelerde buluna konuk heyet, uygulanan eğitimlerin içeriği ile ilgili Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Biriminden Sınıf Öğretmeni Özge Tahta tarafından bilgi verildi.

Küçükköy'de Necmi Komili İlkokulu'na uğrayan Rana Selçuk ve berberindeki heyet, burada minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Ziyaret kapsamında; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sercan Özcan Ünlü tarafından kurulan Doğa Müzesi'ni de gezen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk öncülüğündeki konuklara müzenin kuruluşu ve içeriği ile ilgili Sercan Özcan Ünlü tarafından bilgi verildi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır tarafından günün anısına Rana Selçuk, Fatma Nebahat Özer ve Aylin Şengün Taşçı'ya çeşitli takdimlerde bulunuldu.

Rana Selçuk ve beraberindeki heyet Cunda Adası, Rahmi Koç Müzesi ve Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cunda Uygulama Otelini ziyaret ettikten sonra Ayvalık'ta eğitim ve öğretim çalışmalarından duydukları memnuniyetleri ifade ederek, ilçeden ayrıldılar.