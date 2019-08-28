Milli Eğitim Müdürleri toplandı

Kanaat Döneminin ilk “İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı” İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız başkanlığında Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Yıldız, “Tüm okul ve kurumlarımızda yeni eğitim-öğretim yılına eksiksiz bir şekilde başlamanın gayreti içerisindeyiz”

2019-2020 eğitim-öğretim yılının ülkemiz ve Balıkesir için hayırlı olması temennisi ile toplantıyı başlatan İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Yeni bir eğitim-öğretim yılının başındayız. 9 Eylül 2019 Pazartesi günü itibariyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlayacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak yeni eğitim-öğretim yılına tüm okul ve kurumlarımızda eksiksiz bir şekilde başlamanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

Yıldız, “Derdimiz, Balıkesir'i yeni ufuklara doğru yolculuğa çıkarmak”

Geçtiğimiz iki yıl içerisinde sizlerle birlikte çok güzel başarılara imza attık. Takım ruhu ve beraberinde oluşturacağımız farkındalıklar ile yapacağımız daha çok işimiz var. Bizim derdimiz, Bakanımızın da ifade ettiği gibi Balıkesir'i yeni ufuklara doğru yolculuğa çıkarmak; eğitimde kendisi ile değil dünya ile yarışan bir Balıkesir'i inşa etmek. Bunu hep beraber ve birlikte koşarak gerçekleştirebiliriz. Bu anlamda her birimizin üzerine düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getireceğine inanıyorum.

Bengi projesini bu eğitim-öğretim yılında da aynı aşk ve heyecan ile yürütmenin gayreti içerisinde olacağız

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın himayelerinde büyük bir sevda ile yürütmüş olduğumuz BENGİ Projesini bu eğitim-öğretim yılında da yirmi ilçemizde aynı aşk ve heyecan ile yürütmenin gayreti içerisinde olacağız. Okuyan ve okuduklarını bir düşünce sistematiği içinde analiz edebilen, yerel ve küresel gelişmeleri bu analiz kabiliyeti doğrultusunda yorumlayabilen bir nesil en büyük arzumuzdur.

Yıldız, “Öğrencilerimizin sporla ve sanatla bütünleşmesi, hayal kurmayı öğrenmesi en öncelikli hedefimiz”

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde okullarımızda kurulumunu gerçekleştirdiğimiz tasarım beceri atölyeleri ve Sporda Yetenek 10'la Gelecek projesi kapsamında okullarımızda oluşturduğumuz salonlar vasıtası ile öğrencilerimizin aynı zamanda sporla ve sanatla bütünleşmesi, hayal kurmayı öğrenmesi de en öncelikli hedeflerimiz arasında.

Yıldız, “TÜBİTAK projelerinde yine en önde olacağız”

TÜBİTAK projelerinde son iki yıldır yakalamış olduğumuz sinerjiyi aynı hızla, çıtayı daha da yükselterek sürdürmenin; Liselere Geçiş Sınavı ve Üniversite sınavlarında da Balıkesir'i çok daha iyi noktalara eriştirmenin gayreti içerisinde olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle sizlerin şahsında tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum”dedi.

Toplantı; ihtiyaç duyulan okullarımız bünyesinde özel eğitim sınıflarının açılması, var olan özel eğitim sınıflarının iyileştirilmesi, gerekli doküman ve donatımının sağlanması, bu sınıflar için öğretmen görevlendirmelerinin zamanında ve eksiksiz yapılması; okullardaki personel ihtiyacı; okulların fiziki alt yapıları, bakım, onarım ve tadilat işleri ile ödenekler; donatım malzemesi, araç-gereç ihtiyacı; okul güvenliği; destekleme ve yetiştirme kursları; 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında kurulacak Tasarım ve Beceri Atölyeleri; öğretmenlerin gelişim süreçlerine katkıda bulunacak öğretmen gelişim kurslarının açılması konularında sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü tarafından kurula bilgi verilmesi ve karşılıklı görüş alış verişinin ardından Sındırgı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevini beş yıl süre ile yürüttükten sonra geçen ay Muzaffer Çakır'a devreden Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Işık'a plaket ve hediye takdimi ile sona erdi.

Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mustafa Uras, Mustafa Solak, Hüseyin Aşık, Özcan Özen, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ethem Ceran ve 20 İlçe Milli Eğitim Müdürü katıldı.