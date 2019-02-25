Milli Eğitim Müdürü Yıldız, Gazi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti

Ziyarette okul müdürü Osman Akyar'dan okulun eğitim-öğretim durumu hakkında bilgi alan Yıldız, daha sonra öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Müdür Yıldız, “Balıkesir'in gelecek vizyonunu şekillendirmenin gayreti içerisindeyiz”

Karesi Gazi İmam Hatip Ortaokulumuzun siz değerli öğretmenleriyle bir arada olduğum için çok mutluyum diyerek sözlerine başlayan Müdür Yıldız, “Sizler bizim için çok önemli ve değerlisiniz. Çünkü geleceğimiz sizinle şekillenecek. Bu şehirde eğitim namına her ne güzellik varsa sizin eseriniz. Hem il olarak hem de okul olarak akademik başarı anlamında iyi bir yerdeyiz. Bu kanaat döneminde de gerek akademik başarıda gerekse sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde en önde olacağımıza yürekten inanıyorum. Amacımız, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Balıkesir'in gelecek vizyonunu da şekillendirmek. Bu yoldaki emekleriniz, gayretleriniz ve fedakarlıklarınız için teşekkür ediyorum” dedi.