Milli Eğitim Müdürü Yıldız öğretmenlerle bir araya geldi

döneminin başlaması dolaylısıyla Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız öğretmenlerle buluştu.

Şehit Turgut Solak Fen Lisesi, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi ve Muharrem Hasbi Anadolu Lisesinde öğretmenlerle bir araya gelen Müdür Yıldız; "2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı ikinci kanaat döneminde tüm öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerimize başarılar dilerim, “2. Kanaat Dönemi Öğretmenler Kurulu Toplantısında siz değerli öğretmen arkadaşlarımla bir arada olduğum için mutluyum. Benim için çok değerli ve önemli olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Bu ilde eğitim namına sahip olduğumuz her ne güzellik varsa sizin eseriniz, bunu bilmenizi istiyor; bu manada fedakarlıklarınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Balıkesir'i eğitimde en üst sıralara taşımanın gayretindeyiz

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Balıkesir'in gelecek vizyonunu da şekillendirmenin gayreti içerisindeyiz. Balıkesir olarak akademik başarı anlamında iyi bir yerdeyiz. İkinci kanaat döneminde de hem akademik başarı anlamında hem de sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler anlamında çok daha başarılı bir Balıkesir'e ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Balıkesir'imizi eğitim-öğretim faaliyetlerinde üst sıralara taşıma gayretlerimize bu yıl da gereken desteği sağlayacağınıza olan inancım sonsuzdur. Bu şehirde 15 bin 199 öğretmen olarak bizler, öğretmenlik gibi onurlu bir mesleğin temsilcileri olarak çocuklarımızı ilgi ve kabiliyetlerine göre yetiştirerek onların üreten, düşünen, sorgulayan bireyler olarak hayata atılmaları için büyük bir görev üstlenmiş durumdayız. Siyasi görüşümüz, sendikamız, inancımız farklı olabilir; ama hepimizin ortak bir noktası var. O da: Eğitim. Bu ortak noktada buluştuğumuz, bir ve beraber olduğumuz sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki bir ve beraber olalım. Çünkü birlikte çok güzeliz”