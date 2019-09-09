Milli Eğitim Müdürü Yıldız'ın eğitim yılı mesajı

Müdür Yıldız 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı mesajında öğrencilere şunları belirtti, “Gözlerindeki ışığı ve yüreğindeki coşkusuyla etrafa neşe saçan sevgili öğrenciler, Bizim de hikayemiz bu sıralarda başladı ve biz de her yaşta birbirimizden öğreniyoruz hayatı Bizim anılarımızı süsleyen okul yılları, sizin için bembeyaz bir sayfa ve her satırında sizden izler var. En güzel başlangıçlar için ziller çalacak, sizler koşacaksınız derslere. Sağlam adımlarla, güçlü ve dik duruşlu gençliği ve dolayısıyla geleceği sizlerin yapılandıracağına yürekten inanıyor; yeni eğitim-öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Müdür Yıldız öğretmenlere yönelik mesajında da, “Geleceğin mimarı kıymetli meslektaşlarım, Az gideriz, uz gideriz; bazen bir arpa boyu bile yol gidemediğimizi düşünürüz. Oysa diktiğimiz fidanlar filizlenecek, yeşerecek büyüyüp ağaç olacak ve emin olun her biri ayrı ayrı meyveye duracak. Biz bu fidanların toprağı, güneşi ve suyu olacağız. Yarınlar, yarınlarımız ve yarınların yapıtaşı, olmazsa olmazı sizlersiniz. Sizin bütün gizli cevherleri işleyeceğinize yürekten inanıyorum” dedi.

Yıldız, velilere yönelik mesajında “Ve saygıdeğer veliler, Başarıya ulaşmak ve öğrencilerimizi Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda yetiştirmek için sizlerle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Balıkesir'i eğitim-öğretim faaliyetlerinde en üst sıralara taşıma gayretlerimize bu yıl da gereken desteği sağlayacağınıza olan inancım sonsuzdur. Bu kutlu yolda yükümüzü paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle “İlköğretim Haftası”nı kutluyor; büyük bir inanç ve özveriyle öğretmenlik mesleğini icra eden istikbalimizin mimarı kıymetli öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz ve saygıdeğer velilerimizle birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılının ülkemize, Balıkesir'e ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” mesajı yayımladı.