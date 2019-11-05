Milli Güreşçi Çakmak Körfez gençlerini yetiştirecek

Milli Güreşçi Fevzi Çakmak, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Balıkesir'in körfez bölgesinde görevlendirildi. Çakmak, yörede çok yetenekli gençlerin olduğunu anlatırken, başarılı güreşçiler yetiştireceklerini söyledi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine gelen 37 yaşındaki Güreş Antrenörü Milli Güreşçi Fevzi Çakmak, bölgede çalışmalarına başladı. Edremit Körfezinde Belediye başkanları ile görüşmelere başlayan Çakmak, çok başarılı güreşçiler yetiştirmek istediklerini söyledi. Güreşle ilgilenen tüm sivil toplum örgütleri ile görüşeceğini anlatan Çakmak, “Balıkesir'de eski yıllarda çok sayıda başpehlivanlar çıktı. Şimdi niye olmasın. Çünkü yörede yetenekli gençler var. Bunları bulup çıkaracağız. Sivil toplum örgütlerinin de desteği ile şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz. Burada yetişen gençler uluslar arası arenalarda da ses getirmeli. Bunun için çalışmalara başladık, Edremit'te çok güzel bir güreş sahası yapılmış. Bunu da değerlendirmek istiyoruz. Belediye başkanları ile görüşmelere başladık. İnşallah, çok güzel çalışmalar yapacağız” dedi.