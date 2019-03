Milli İrade Meydanı'nda kitap okudular

Balıkesir'de 55'inci Kütüphane Haftası dolayısıyla Milli İrade Meydanı'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Balıkesir Mutasarrıf Ömer Âli Bey İl Halk Kütüphanesi bu yıl 55'incisi kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenledi. Valilik binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Yardımcısı Bayramali Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kitap sizin en iyi dostunuzdur

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada kitap okumanın önemine değinerek, “Kitap her yerde okunur. Kitaplar sizlerin en yakın arkadaşlarınız. İçine girdiğiniz zaman o kadar değişik arkadaşlar ediniyorsunuz ki kitabın içindeki kahramanlar bizim birer arkadaşımız oluyor. Ama cebinizdeki telefonla kitabı karşılaştırdığınız zaman; bu somut bir şey. Burada bir söz, bir paragraf hoşumuza gidiyor, icabında onu işaretliyoruz birkaç gün sonra tekrar onu okuma fırsatımız oluyor. Ama bir cep telefonundan, bilgisayardan bu şekilde rahat kitap okumak mümkün değil. Onun için kitap dünyanın sonuna kadar bizim kütüphanelerimizde, evimizdeki kütüphanelerde, her yerde olacaktır. Bundan dolayı benim acizane size önerim; bu şekilde kitap okumayı bırakmayalım. İşte ben bilgiye bilgisayardan, cebimdeki telefondan, şuradan, buradan alıyorum diyebilirsiniz. Bunlar bizim kültürümüzü artırmıyor, çok az kültürümüzü artırıyor. Ama kitaptan okuduğumuz zaman kelime dağarcığımızı artırıyor. Bugün Türkçe'nin kelime hazinesi 100 bini geçmeye başladı. 70'li yıllarda. Bizim gençliğimizde bu rakam 50 bin dolayındaydı. Bugün 2019 yılına girdiğimizde Türkçe kelime sözcüğümüzün sayısı 100 bini geçti. 500-600 bin kelime dağarcığı olan dünyada diller var. Biz bunlara doğru gidiyoruz. Onun için kitapları okumadan kafamızdaki kelime sayısı artmıyor. Kitapları okursak, burada anlamadığımız kelimeler bizim aklımızda kalıyor, daha sonra biz bu kelimeleri kompozisyon ödevlerinde kullanabiliyoruz. Bir sayfalık kompozisyon ödevinde kullandığınız kelimelerin sayısını şöyle bir işaretlesek, 100-150 kelimeyi geçmiyor bazı öğrencilerimizin. Ama kitap okuma arttıkça 250-300, hele hele 1000 kelimeyi yakaladığınız zaman siz başarılısınız demektir. Bundan dolayı ben yazar olmak istiyoruz, iyi bir fikir adamı olmak istiyorum diyeceksek her zaman kitap okumalıyız. Dünya standartlarına göre de Balıkesirli bir romancımızın ifadesine göre 1500 kitap okumalıyız ki iyi bir fikir adamı, iyi bir romancı olalım” diye konuştu.

Birileri hayal edecek birileri onu uygulayacak

Balıkesir Mutasarrıf Ömer Âli Bey İl Halk Kütüphanesi Müdürü Orhan Onocak ise bilgi edinmenin tek yolunun kitap okumak olduğunu belirterek, “Türk Kütüphaneciler Derneğinin yıllar önce başlattığı bir uygulama bu. Eş zamanlı tüm Türkiye'de 81 ilde aynı dakikalarda şehir merkezlerine kitap okunuyor. Çünkü okumanın iki türlü önemi var. Bunlardan birisi insanların hayal gücünü geliştiriyor, ikincisi de gerçekleştirmenin en iyi şekilde algılanmasını geliştiriyor. Yani birisi hayal edecek, öbürü ise hayal edemediği için hayal edilmiş hayali gerçekleştirecek mekanizmayı ve projeyi kuracak. Bu da insanları geliştiren bir şeydir. Örnek verecek olursak 13'üncü yüzyılda Türk bilim adamı El-Ceziri robotu icat etti. Ama onun bu robot projeleri yıllar sonra Avrupalılar tarafından gerçekleştirildi. Hayali eden El-Ceziri, ama gerçekleştiren de Avrupalı insanlar oldu. Şeyh Galip Hüsn-ü Aşk'ında bugünün ATM'lerini hayal etti. Bugün ATM'ler ne yazık ki bizler gerçekleştiremedik ama o yine gerçekleşti. Şimdi bir hayal olacak ki o hayali gerçekleştirecek insanlar olacak. Biz hayallerimizi geliştireceğiz ki dünya, medeniyet gelişsin. Onun için okumaya çok önem veriyoruz” dedi.