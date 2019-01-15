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Milli judocular Bigadiç'te genç judoculara eğitim verdi

Türkiye ve Balkan şampiyonu milli sporcular Bigadiç’te çalışmalara başlayan genç judocular ile çalışma yaptılar.

Türkiye ve Balkan şampiyonu milli sporcular Bigadiç'te çalışmalara başlayan genç judocular ile çalışma yaptılar.


Türkiye ve Balkan Şampiyonu, Balıkesirli Milli Sporcular Halil Çimen ve Recep Çimen kardeşler, Bigadiç'te judo antrenörleri Yücel Öz ve Mustafa Korkmaz idaresinde çalışmalarına başlayan judo takımı ile birlikte idmana çıktılar.Bigadiç Judo Takımı Antrenörü Yücel Öz, her idman öncesi sporcular ile yarım saat kitap okuduklarını, kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirdiklerini belirterek, milli sporcularımızla birlikte bugün yapılan antrenmanın Bigadiç judo takımı sporcuları için, çok keyifli ve eğitici bir çalışma olduğunu belirtti.

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