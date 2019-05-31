Milli Kuvvetler Caddesi trafiğine kapanıyor

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Birliği Odası(BESOB) Başkanı Fehmi Erdem, bayram öncesi hareketliliğin yoğun yaşandığı Milli Kuvvetler Cadddesi'nin trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde hem vatandaşın rahatça alışveriş yapması hem de esnafın işlerinin hızlanması için Milli Kuvvetler Caddesi'nin 1 Haziran Cumartesi ve 2 Haziran Pazar günü öğleden sonra başlayarak gece yarsına kadar, 3 Haziran Pazartesi Arife günü ise öğlen başlayarak gece yarısına kadar trafiğe kapatılacağını açıklayan BESOB Başkanı Fehmi Erdem, esnaflar için böyle günlerin anlamının farklı olduğunu söyledi. Bayramların toplumun özel günlerinin başında geldiğini belirten Başkan Erdem “Bayramlar toplumumuzun özel günlerinin başında geliyor. Esnafımız içinde bu günlerin anlamı farklı oluyor. Bu günlerde insanlar alışveriş yapıyor ve esnafımızın işleri hızlanıyor. Özellikle çocukları giydirmek onların istediklerini almak bir anlamda büyüklerin görevi oluyor. İnşallah esnafımızın da beklentilerine cevap verebilecek bir bayram yaşarız. Bizim çarşı diye tabir ettiğimiz Milli Kuvvetler Caddesi bayram öncesinde en hareketli bölge oluyor. Bu özel günlerimizde çok çok yoğunluklar yaşıyoruz. Trafiğimizin, belediyemizin önderliğinde gerekli müracaatlarımızı yaptık. Son üç-dört yıldır uygulamaya koyduğumuz ve hem vatandaşın hem esnafın mutlu olduğu Milli Kuvvetler Caddesi'nin trafiğe kapatılması uygulaması bu bayramda da yapacağız. Esnafımızda insanlarımızda rahat bir şekilde bayrama hazırlanacak.