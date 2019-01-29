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Milli Kuvvetler Caddesi'nde yol tamiratı trafiği felç etti

Balıkesir’in en işlek caddelerinden Milli Kuvvetler Caddesi’nde meydana gelen yol arızası trafiği felç etti.

Balıkesir'in en işlek caddelerinden Milli Kuvvetler Caddesi'nde meydana gelen yol arızası trafiği felç etti.


Balıkesir'de Milli Kuvvetler Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen yol arızası nedeniyle caddenin bir kısmı saat 14.30'dan itibaren trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapanması Balıkesir trafiğini alt üst etti. Milli Kuvvetler Caddesi'ne girmek isteyen sürücüler ilerlemekte sıkıntı çekti. Büyükşehir Belediye ekiplerinin 2 saat süren yoğun çalışması sonrası Milli Kuvvetler Caddesi trafiğe açıldı.

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